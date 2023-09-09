ВОЙНА В Украине роССияне выискивают новую тактику для дронов, используют две станции запуска - Гуменюк

2023-09-09 16:30

Российские войска выискивают новую тактику для своих дронов, чтобы они максимально быстро и эффективно действовали и могли обойти системы ПВО, враг для этого использует две станции запуска. Об этом в эфире телемарафона заявила в пятницу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Цитата

"Они сейчас используют фактически две станции запуска - и с Азовского побережья, восточной части, и из Крыма. Это говорит о том, что они выискивают новую тактику, выискивают способы направления дронов так, чтобы они максимально быстро и эффективно действовали и могли обойти системы ПВО. Вполне вероятно, что пытаются сэкономить на ресурсе следования. То есть, длительное время перелета делает их более уязвимыми, потому что системы ПВО могут отработать еще до того, как они зайдут на ударный рубеж", - сказала Гуменюк.