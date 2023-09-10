Жизнь До 8000 гривен: в Украине изменят размер минимальной пенсии

2023-09-10 16:30

 

В Украине минимальная заработная плата в 2024 году будет повышаться в два этапа: с 1 января 2024 года – до 7100 грн, а с 1 июля 2024 года – до 8000 грн.

Также запланирован и рост прожиточного уровня в 2024 году:

- на одного взрослого человека – 2920 грн;

- для детей до 6 лет – 2563 грн;

- для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн.

- для трудоспособных лиц – 3028 грн;

- для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

А это значит, что и минимальная пенсия увеличится до 2361 грн. Также возрастет размер и максимальной пенсии, после повышения она составит 23 610 грн.

Важно, что в Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №9453, предусматривающий введение новых причин для отмены пенсий. Украинские власти предлагают лишать пенсий тех, кто в течение шести месяцев не будет снимать деньги с карты.

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