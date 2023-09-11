ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются в районе Клещеевки и Андреевки, что под Бахмутом – Минобороны

2023-09-11 16:48

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю удалось освободить 2 кв. км на этом направлении.

Источник: брифинг Маляр 11 сентября, Military Media Center

Прямая речь: "На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки...

За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км".

Детали: Маляр сообщила, что Силы обороны в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении вытесняют противника с занимаемых позиций и там есть "определенные продвижения вперед".

По ее словам, за время наступательной кампании под Бахмутом освобождено уже 49 кв. км территории.

На южном фронте украинские войска на прошлой неделе удачно наступали в районе Роботино и Вербового: "В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Роботино и западнее Вербового".

В этих районах ВСУ закрепляются.

Маляр сообщила, что на юге ВСУ в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км: "Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освобождено".

Она добавила, что украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но "уже кое-где прорвана первая линия обороны" россиян и "наши войска движутся дальше".