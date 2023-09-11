ВОЙНА В Украине Украинские пилоты могут начать использовать F-16 в бою раньше - WSJ

2023-09-11 19:15

Издание Wall Street Journal сообщило о том, что пилоты Вооруженных Сил Украины могут быть готовы к выполнению боевых задач на многоцелевых истребителях F-16 уже в феврале 2024 года.

По оценкам газеты, США могут подготовить летчиков, владеющих английским языком, за пять месяцев. Направленная на обучение группа насчитывает менее 10 человек, достаточно владеющих английским.

Такие пилоты отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 авиакрыла, сказал представитель Пентагона в комментарии WSJ.

Одновременно десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лекленд в Сан-Антонио.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес считает, что чиновники "чрезмерно озабочены" уровнем владения английским языком.

"Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира", - отметил американский генерал.

В то же время языковая подготовка пилотов считается лишь одним из препятствий, мешающим началу боевого использования F-16 в Украине. Как добавляют журналисты, F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.