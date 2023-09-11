ВОЙНА В Украине Немецкая Rheinmetall поставит еще 40 Marder Украине

2023-09-11 21:37

Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз компании

Детали: Правительственный заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

Дословно: "Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года".

Больше деталей: Благодаря этому заказу общее количество БМП Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

- В марте 2023 года компания передала первые 20 бронемашин для Украины по заказу федерального правительства

Также 20 дополнительных БМП от Rheinmetall были введены в эксплуатацию в июне 2023 года. Их недавно доставили в Украину.

- Бронемашины, о которых идет речь – это капитально отремонтированные Marder 1A3, которые компания Rheinmetall ранее получила со складов Бундесвера.

- Еще весной 2022 года компания за свой счет начала ремонт бронированных машин для немедленной боевой готовности.

- Как отметили в Rheinmetall, работа над Marder сейчас продолжается на предприятиях в Унтерлюсе и Касселе. За месяц можно поставить до десяти бронемашин.