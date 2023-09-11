ВОЙНА В Украине роССия развернула около полусотни установок "Искандер" возле Украины: в ГУР рассказали об опасности

2023-09-11 22:15

 

Ракетами из "Искандеров" Россия бьет по гражданским объектам, рассказали в военной разведке.

Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы Украины. Этим вооружением оккупанты атакуют украинские города.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии".

По его словам, ракетами из "Искандеров" Россия бьет по гражданским объектам.

"Россия вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса "Искандер", — сообщил он.

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