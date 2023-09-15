ВОЙНА В Украине Арест, штраф, общественные работы - В УКРАИНЕ ВВОДЯТ НАКАЗАНИЕ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВОЕННЫХ

2023-09-15 10:27

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий наказывать граждан за оскорбления военных. Наказывать предлагается штрафом в размере от 3400 до 5100 грн, общественными работами или арестом.

Проект внёс представитель президента в парламенте Фёдор Вениславский. Карточка документа появилась на сайте ВРУ.

"Именно от этих героических людей в погонах зависят судьба и будущее нашей страны. В знак благодарности за это украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах", — сказано в пояснительной записке проекта.