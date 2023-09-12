ВОЙНА В Украине В семи областях Украины зафиксированы отключения света

2023-09-12 14:32

В семи областях Украины зафиксированы отключения света из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщило Минэнерго.

Так, вчера в Запорожской области из-за боевых действий обесточивалась воздушная линия электропередачи 35 кВ, что привело к частичному обесточиванию 27 населенных пунктов. Частично энергоснабжение возобновлено - свет вернули для более 4 тыс. потребителей.

Остаются также обесточенными часть потребителей в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону. Вчера вышел из ремонта очередной энергоблок ТЭС, который добавит к энергосистеме 150 МВт мощности.

В целом электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.