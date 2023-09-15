ВОЙНА В Украине Украинские медики начали использовать искусственный интеллект для диагностики

2023-09-15 13:30

Искусственный интеллект для медицинской диагностики и проведения КТ теперь начали использовать и в Украине. В частности, такое исследование доступно в Одессе и Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей Facebook-странице.

"Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект телемедицины BrainScan. Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором", - говорится в сообщении.

Нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии (КТ) в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения.

"Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это ускоряет процесс в несколько раз", - отмечают медики.

Такой метод диагностики используют не только одесские врачи, но и их коллеги из Краматорска.



"Использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга в рамках проекта показало хорошие результаты. Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске Донецкой области", - резюмировало ведомство.