ВОЙНА В Украине видео "Есть повреждения": в ГУР подтвердили поражение корабля и подводной лодки в результате атаки на Севастополь

2023-09-13 16:48

Во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Оба находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, где в результате прилетов вспыхнул мощный пожар.

Также повреждено оборудование завода. Потери врага подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР уверяют, что в результате ночной атаки повреждения получило оборудование судоремонтного завода имени С. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе.

Также повреждения получили и российские плавсредства. На утро 13 сентября военная разведка Украины подтверждает повреждение по меньшей мере двух кораблей: большого десантного корабля и подводной лодки оккупантов.

Речь идет о десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Фотографию первого из них после поражения опубликовали в сети: он, похоже, получил сокрушительные повреждения и восстановлению не подлежит.

По данным Black Sea Strategy Institute, дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" являлась носителем крылатых ракет "Калибр", а также других дозвуковых крылатых и противокорабельных ракет. В Черном море было 4 таких субмарины.

По данным одного из украинских мониторинговых каналов, оба корабля, вероятно, безвозвратно выведены из строя.

"У нас есть поврежденные, вероятно безвозвратно: один большой десантный корабль (проект 775), попадание прямо в машинное отделение; подлодка (636.3 "Варшавянка"), являющаяся ракетоносителем "Калибров", степень повреждения неизвестна. Удар, как намекают ВС, выполнен ракетами Storm Shadow/SCALP", – говорится в сообщении.

Администраторы паблика также отмечают важность ночного удара: во время атаки Силам обороны Украины удалось не только пробить эшелонированную ПВО врага, но и поразить два судна, одно из которых стратегического значения, за один удар.

Эффективные удары по временно оккупированному Севастополю 13 сентября также подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов вспыхнул мощный пожар.

По данным росСМИ, в результате атаки на Севастополь вспыхнул Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Утром 13 сентября в минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

При этом, пытались убедить в России, ПВО якобы сбило семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" "уничтожил все безэкипажные корабли". Однако там признали, что в результате попадания крылатых ракет противника "получили повреждения два находящихся на ремонте корабля".