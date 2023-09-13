ВОЙНА В Украине Пилоты ВСУ смогут летать на истребителях F-16 через несколько месяцев - СМИ

2023-09-13 18:26

В США первые украинские пилоты могут пройти подготовку на истребителях F-16 до конца года, хотя пройдет больше времени, чем начнут выполнять боевые задачи, заявил директор Воздушной Национальной гвардии США.

Ожидается, что украинские пилоты прибудут на базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, до октября, пишет AP. Сейчас этих авиаторов проверяют на знание английского языка, и в зависимости от их квалификации и опыта работы с истребителями они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев, заявил генерал-лейтенант Майкл Лох, директор ВВС США. ежегодный съезд Ассоциации ВВС в Национальной гавани, штат Мэриленд.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", - сказал Ло. По его словам, чтобы уложиться в сжатые сроки обучения, вероятно, перенесут некоторые другие обязательства по подготовке международных пилотов, чтобы вывести Украину на передовую линию.

"Это национальный приоритет", - сказал Ло. Однако после завершения обучения в США украинцам придется вернуться в Европу для дополнительного обучения НАТО. Союзники по НАТО также учат украинцев, как обслуживать самолеты, и это также нужно будет завершить, прежде чем самолеты начнут выполнять боевые задания.

Генерал Дэвид Алвин, кандидат на должность следующего главнокомандующего ВВС, сказал сенаторам на слушаниях, что в среднем обучение F-16 продлится от шести до девяти месяцев.