ВОЙНА В Украине ВСУ имеют успех в наступлении южнее Бахмута

2023-09-14 21:37

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки, наносят РФ значительные потери в живой силе и технике.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут и имеют успех там. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

"Имели частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, наносятся врагу значительные потери в живой силе и технике", - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены пункт управления, зенитно-ракетный комплекс и район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники РФ, 15 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станция РЭБ противника.