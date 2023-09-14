ВОЙНА В Украине У Херсона украинские войска продолжают выбивать врага с левого берега Днепра

2023-09-14 12:30

Украинские войска продолжают выбивать рашистов так, чтобы полоса от левого берега Днепра хотя бы на 10-15 километров была зачищена. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега хотя бы на 10-15 километров была от них абсолютно зачищена. Это позволит критически снизить количество обстрелов правого берега, легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья", - заявила Гуменюк.



По ее словам, россияне пытаются выискивать любые способы терроризировать украинцев на правом берегу Днепра. ВСУ продолжают контрбатарейную работу.



"За минувшие сутки у нас в сводке четыре (уничтоженных, - ред.) танка разной модификации, разных моделей. Но то, что подтягивает враг, мы продолжаем уничтожать. Также в нашей сводке минус 23 оккупанта, традиционно минус еще одна лодка, три крупнокалиберные пушки и реактивная система залпового огня. То есть они пытаются выискивать любые способы для того, чтобы терроризировать правый берег", - сказала Гуменюк.