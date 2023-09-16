ВОЙНА В Украине ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещиевки, - Генштаб

2023-09-16 10:30

Россияне пытались сегодня восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки на Бахмутском направлении.

Украинские защитники имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Об этом информирует Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщая об оперативной ситуации в связи с российским вторжением.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток произошло 17 боевых столкновений с оккупантами по всей линии фронта.

В частности, на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 7 атак врага в районе Марьинки. На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах ягодного и Богдановки Донецкой области.

На Лиманском и Авдеевском направлениях россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Купянском, Лиманском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях враг нанес авиационные удары. Ряд населенных пунктов Украины был под обстрелами российской артиллерии и минометов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

По данным Генштаба, всего враг нанес в эти сутки 54 авиационных удара и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также сообщается, что в связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, окончивших указанные учебные заведения.

При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и денежное обеспечение от 200 тысяч рублей.

ВСУ взяли под контроль Андреевку

Как известно, вооруженные силы Украины взяли под контроль Андреевку на Бахмутском направлении. Оно сейчас практически разрушено, там не осталось ни одного уцелевшего дома. 3-я отдельная штурмовая бригада информировала, что во время боев за населенный пункт полностью была уничтожена российская 72-я бригада. В частности, ликвидировали начальника бригадной разведки, трех комбатов и почти всю пехоту бригады вместе со значительным количеством техники. При этом удалось также пополнить обменный фонд Украины.