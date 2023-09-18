ВОЙНА В Украине Буданов о запусках беспилотников в роССию: пытаемся вывести ее из "зоны комфорта"

2023-09-18 18:26

В новой массированной кампании ударов дронами-камикадзе по оккупантам есть три основных цели: истощить российскую систему ПВО; вывести их транспортную и бомбардировочную авиацию, а это и нанести ущерб военным производственным объектам.

Об этом в интервью The Economist заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", – подчеркнул Буданов.

По словам Буданова, вторичная цель запуска беспилотников – психологическая, чтобы посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением.

Буданов уверен, что "беспилотники, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий". "У беспилотников нет страха. Их не жалко", - подчеркнул он.