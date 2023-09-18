ВОЙНА В Украине Минобороны подтвердило освобождение Клищиевки

2023-09-18 16:48

Анна Маляр подтвердила, что в течение последней недели украинские бойцы кроме Андреевки освободили также Клищиевку.

На прошлой неделе украинским бойцам удалось деоккупировать Андреевку и Клещиевку. В целом Вооруженные силы Украины за время контрнаступления освободили уже 51 кв. км территории на Бахмутском направлении. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении, это наше направление наступления на востоке, в течение прошлой недели были освобождены два населенных пункта: Андреевка и Клещиевка", - сказала Маляр.

По ее словам, за период контрнаступления под Бахмутом освобождено уже 51 кв. км территории. В частности, за прошедшую неделю украинские бойцы освободили еще 2 кв. км.

Ранее Анна Маляр сообщила, что самые активные бои на фронте сейчас проходят на Бахмутском направлении, где продолжаются наступательные действия ВСУ.

Напомним, что наступление ВСУ продолжается с начала июня. За это время удалось освободить более 240 кв. км территории в Запорожской и Донецкой областях.