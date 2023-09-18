ВОЙНА В Украине Украина намерена разорвать сухопутный коридор рф с Крымом к зиме - ГУР

2023-09-18 22:15

В настоящее время Россия находится в ситуации отчаяния и мобилизовала свои резервные силы, которые она не планировала активировать до конца октября.

Силы обороны могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы. Об этом в воскресенье, 17 сентября, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, пишет The Economist.

"Операция по прерыванию сухопутного соединения между Россией и аннексированным Крымом может быть завершена до прихода зимы", - сказал он.



Он отметил, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск, но Россия сейчас в отчаянии и "задействовала недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября".



"Вопреки тому, что Российская Федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", - подчеркнул глава ГУР.



Говоря о темпах контрнаступления, Буданов указал, что медленный темп продвижения против окопаного и хорошо подготовленного врага - это просто отражение реальности.



"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт", - сказал главный разведчик.



Контрнаступление ВСУ "не провалилось", а носит последовательный характер. Об этом в воскресенье, 17 сентября, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.



Силы обороны освободили населенный пункт Клищиевка на Бахмутском направлении Донецкой области.