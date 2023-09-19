Спорт Лига чемпионов: Сегодня Шахтер принимает на своем поле в Гамбурге Порту

2023-09-19 14:32

Донецкий Шахтер уже находится в немецком Гамбурге, где в этом сезоне будут проходить домашние матчи донецкой команды в Лиге чемпионов. Как сообщает официальный сайт "горняков", дорога в Германию заняла около девяти часов.

Добавим, что в стартовой игре групповой стадии турнира "оранжево-черным" будет противостоять португальский Порту. Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен рассчитывает в этой игре на 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель, Денис Твардовский

Защитники: Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Данило Удод

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Мироши, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Порту состоится19 сентября. Стартовый свисток на Фолькспаркштадионе в Гамбурге прозвучит в 22:00 по киевскому времени.