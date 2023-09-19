Лига чемпионов: Сегодня Шахтер принимает на своем поле в Гамбурге Порту

Донецкий Шахтер уже находится в немецком Гамбурге, где в этом сезоне будут проходить домашние матчи донецкой команды в Лиге чемпионов. Как сообщает официальный сайт "горняков", дорога в Германию заняла около девяти часов.
Добавим, что в стартовой игре групповой стадии турнира "оранжево-черным" будет противостоять португальский Порту. Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен рассчитывает в этой игре на 28 футболистов.
Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Порту состоится19 сентября. Стартовый свисток на Фолькспаркштадионе в Гамбурге прозвучит в 22:00 по киевскому времени.