Спорт Эммануэль Пети заявил, что наставнику Челси не стоит обвинять Мудрика в провальной игре команды

2023-09-20 11:21

Проблема нынешнего Челси заключается не в Михаиле Мудрике, а в отсутствии поставленной игры. Так считает бывший полузащитник лондонского клуба Эммануэль Пети.

По словам известного в прошлом футболиста, на игру в исполнении "синих" в поединке против Борнмута было грустно смотреть. А критика украинца со стороны главного тренера не идет на пользу ни игроку, ни команде.

"Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: "Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?". Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против Астон Виллы он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-нибудь подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с Борнмутом не была виной Мудрика. Челси мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру", - цитирует 52-летнего Пети издание Daily Mail.

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