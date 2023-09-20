ВОЙНА В Украине Под Бахмутом оккупанты ослабили оборону — названа причина

2023-09-20 16:48

 

Россия пытается держать фронт, но вынуждена из-за контрнаступления ВСУ и огромных потерь передислоцировать свои силы. Так, с Бахмутского направления на Мелитопольское были переброшены десантники. Такие действия ослабили захватчиков под Бахмутом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отметила, что с 15 сентября Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенные пункты Клещиевка и Андреевка, которые находятся примерно в 8 км к югу от Бахмута Донецкой области.

Этот тактический успех, как считают в Минобороны Британии, приближает украинские войска к дороге Т05-13. Это один из основных маршрутов обеспечения Бахмута с юга. Но россия пока удерживает железнодорожную линию, идущую между Клещиевкой и Т05-13.

«Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожскую область на юге Украины предположительно ослабила оборону россии вокруг Бахмута», — считают в оборонном ведомстве Великобритании.

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