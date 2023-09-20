ВОЙНА В Украине На секретном аэродроме в подмосковье уничтожены самолет-разведчик, вертолет и правительственный борт

2023-09-20 14:31

На россии неизвестные диверсанты устроили взрывы на аэродроме Чкаловский в московской области. Повреждены два самолета и один вертолет, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Указано, что это событие вызвало "незаурядную истерику в высших военных коридорах".

"На аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", - говорится в сообщении.

По данным разведки, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", – рассказали в ГУР.

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