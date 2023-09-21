ВОЙНА В Украине Первая леди Елена Зеленская отреагировала на массированный ракетный обстрел Украины

2023-09-21 13:35

Первая леди Елена Зеленская отреагировала на массированный ракетный обстрел Украины, совершенный российскими террористами утром 21 сентября. Об этом она написала в Twitter.

Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Львов. В результате вражеской атаки есть разрушения и пострадавшие. В частности, один ребенок (девочка девять лет).

"Масштабная воздушная тревога и взрывы - утро в украинских городах началось с российского террора. В Киеве среди пострадавших под обстрелом - ребенок", - написала она.

В то же время она отметила, что несмотря на вражеские атаки, граждане нашей страны продолжают борьбу.

"И несмотря на это, страна начинает новый день борьбы, приходит в себя и не останавливается. Берегите себя и родных. Вместе мы выстоим и преодолеем все", - подытожила Елена Зеленская.

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Протягом ночі зафіксовано пуски 43 крилатих ракет ворога, 36 з них знищила ППО України 2023-09-21 10:27