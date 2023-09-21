ВОЙНА В Украине Как продвигается осеннее контрнаступление ВСУ - обновленные данные Генштаба

2023-09-21 14:29

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, а также наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Об этом в четверг, 21 сентября, в сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

московия за прошедшие сутки нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 "шахедов" по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

С начала текущих суток российские террористы нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нескольких областей нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Северское и Слобожанское направления

Противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Бахмутское направление

В зоне ответственности ОСГВ Хортица Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Марьинское направление

В зоне ответственности ОСГВ Таврия противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Авдеевское и Шахтерское направления

Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывают нашу землю.

Мелитопольское направление

Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Херсонское направление

Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Потери врага :-)

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 и станция РЭБ противника.