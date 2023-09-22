В каких случаях внутренних переселенцев могут лишить выплат - правила изменены
2023-09-22 17:32
Внутренние переселенцы имеют право на получение помощи в виде ежемесячных выплат (3000 грн для детей и людей с инвалидностью, 2000 грн — для других ВПЛ).
В сентябре меняется порядок назначения и пересмотра таких выплат. ВПЛ могут лишить выплат, если они:
- приобрели новый автомобиль или другое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (исключения: автомобили, приобретенные волонтерами и переданные на нужды обороны страны; мотоциклы и автомобили для людей с инвалидностью)
- купили земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)
- имеют депозит в банке на сумму от 100 тыс. грн
- купили иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн
- имеют в собственности жилье или часть жилья, расположенного вне оккупированных территорий или зоны боевых действий (если площадь жилья более 13,65 кв. м на одного члена семьи)
- находятся на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью
- находятся на полном государственном содержании в школе-интернате, заведении специализированного образования военного направления.