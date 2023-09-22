Жизнь В каких случаях внутренних переселенцев могут лишить выплат - правила изменены

2023-09-22 17:32

Внутренние переселенцы имеют право на получение помощи в виде ежемесячных выплат (3000 грн для детей и людей с инвалидностью, 2000 грн — для других ВПЛ).

В сентябре меняется порядок назначения и пересмотра таких выплат. ВПЛ могут лишить выплат, если они:

  • приобрели новый автомобиль или другое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (исключения: автомобили, приобретенные волонтерами и переданные на нужды обороны страны; мотоциклы и автомобили для людей с инвалидностью)
  • купили земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)
  • имеют депозит в банке на сумму от 100 тыс. грн
  • купили иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн
  • имеют в собственности жилье или часть жилья, расположенного вне оккупированных территорий или зоны боевых действий (если площадь жилья более 13,65 кв. м на одного члена семьи)
  • находятся на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью
  • находятся на полном государственном содержании в школе-интернате, заведении специализированного образования военного направления.

 

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СБУ виявила шокуючу недостатність вугілля та фактичні підробки документів на складах Донбасу 2023-09-22 14:25
Прогноз погоды на выходные: Антициклон несет в Украину значительное потепление 2023-09-22 12:29