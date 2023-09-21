ВОЙНА В Украине В новом пакете военной помощи США передадут Украине комплексы Avenger - СМИ

2023-09-21 22:15

 

Агентство Reuters сообщило о том, что президент США Джо Байден планирует объявить о пакете военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов в четверг, 21 сентября.

По данным источников, пакет помощи будет включать вторую партию кассетных боеприпасов калибра 155 мм. Агентство утверждает, что новый пакет военной помощи Байден объявит во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что будут объявлены и о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS, сказал американский чиновник.

Вашингтон планирует отправить Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger, добавил чиновник. Также в новом пакете будут противотанковые системы TOW и AT4, ракеты для систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование.

После российского вторжения в феврале 2022 года США направили Украине безопасность на сумму более 40 миллиардов долларов.

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