ВОЙНА В Украине Германия передала новую партию техники для ВСУ

2023-09-23 12:30

Германия сообщила о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли терминалы спутниковой связи, грузовики, тягачи и запчасти.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что новый пакет помощи Германии для Украины содержит:



• 17 терминалов спутниковой связи SatCom;

• антенный усилитель;

• 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;

• 12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

• запчасти для WISENT (немецкая бронированная инженерная машина).

Мы также писали, что Украина до конца 2023 года может получить от немецкой компании Rheinmetall и новейшие дроны-разведчики Luna NG.

А анонимным покупателем танков Leopard 1 бельгийской компании OIP Land Systems тоже оказался концерн Rheinmetall. Эти танки отремонтируют и отправят в Украину.

Ранее правительство Германии обнародовало новый пакет военной помощи для Украины, куда вошли средства ПВО и другое оружие.

Украина получила от ФРГ семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS, боеприпасы для танков Leopard 1 и другое оружие и технику.