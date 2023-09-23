ВОЙНА В Украине Новый пакет помощи от США: что получит Украина

2023-09-23 11:30

 

Новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью 325 млн долларов включает системы противовоздушной обороны Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.

Источник: сайт Минобороны США

Дословно из заявления: "Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года".

Детали: Сообщается, что этот пакет включает:

  • ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
  • 59 легких тактических машин;
  • боеприпасы для обезвреживания препятствий;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − подчеркнуло оборонное ведомство США.

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