Новый пакет помощи от США: что получит Украина

Новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью 325 млн долларов включает системы противовоздушной обороны Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.
Источник: сайт Минобороны США
Дословно из заявления: "Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года".
Детали: Сообщается, что этот пакет включает:
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − подчеркнуло оборонное ведомство США.