ВОЙНА В Украине Украина и США будут совместно производить современное оружие, - Зеленский

2023-09-23 15:30

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы ПВО.

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь", - заявил президент Украины.

По его словам, сотрудничество сможет обеспечить новую промышленную базу и новые рабочие места. Отмечается, что Украина сможет производить, в частности, ПВО.

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"Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты", - добавил глава государства.

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