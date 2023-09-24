ВОЙНА В Украине Германия может поставлять Украине Taurus, если США передадут ATACMS, - WSJ

2023-09-24 10:30

Впрочем, до сих пор непонятно, приняла ли администрация Байдена окончательное решение по этим ракетам.

Вероятная передача Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может склонить Германию к предоставлению крылатых ракет Taurus.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Берлин предпочитает "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.

Издание отмечает, что Киев давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожить российскую логистику, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта. Сейчас поставки крылатых ракет большой дальности особенно необходимы, ведь поставки британских Storm Shadow и французских SCALP значение крылатых ракет для Украины возросло после того, как поставки ракет большой дальности из Англии и Франции начали сокращаться.

Получит ли Украина ATACMS

Западные СМИ писали, что под визита президента Украины Зеленского в США, Джо Байден пообещал предоставить небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Когда об этом будет объявлено, и когда поступят ракеты - пока неизвестно.

Впрочем, в Белом доме сейчас не могут подтвердить планы Соединенных Штатов Америки относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

ATACMS Украина еще не получила, но уже наводит ужас на оккупантов. Z-паблики на фоне марафона взрывов в Крыму придумали, что на них летят дальнобойные ракеты ATACMS. Пропагандистский паблик "ЧП. Симферополь" вечером 22 сентября заявил, что Украина якобы запустила по Крыму ракеты ATACMS, дальность которых 300 км. По сумасшедшей версии пропагандистов, запуски состоялись с аэродрома "Кульбакино" Николаевской области.