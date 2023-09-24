Байден указал Зеленскому на необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил необходимость независимой борьбы с коррупцией и важность сильных, политически независимых антикоррупционных институций.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом по результатам встречи двух лидеров.
"Президент Зеленский поделился планами по борьбе с коррупцией в Украине. Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институций, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в документе.