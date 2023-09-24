Политика Байден указал Зеленскому на необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине

2023-09-24 14:30

 

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил необходимость независимой борьбы с коррупцией и важность сильных, политически независимых антикоррупционных институций.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом по результатам встречи двух лидеров.

"Президент Зеленский поделился планами по борьбе с коррупцией в Украине. Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институций, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в документе.

subscriber subscriber

Еще по теме

На фоне ссоры с Варшавой Зеленский заехал в Польшу и поблагодарил за поддержку

2023-09-24 08:32

Байден о новом пакете помощи: Первые "Абрамс" доставят в Украину уже на следующей неделе

2023-09-23 16:30

Украина и США будут совместно производить современное оружие, - Зеленский

2023-09-23 15:30

Новый пакет помощи от США: что получит Украина

2023-09-23 11:30

Еще новости в разделе "Политика"

Байден указал Зеленскому на необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине

2023-09-24 14:30

На фоне ссоры с Варшавой Зеленский заехал в Польшу и поблагодарил за поддержку

2023-09-24 08:32

Формула мира Владимира Зеленского - Президент Украины озвучил основные условия

2023-09-22 10:27

ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ

2023-09-21 18:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Байден указал Зеленскому на необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине 2023-09-24 14:30
На фоне ссоры с Варшавой Зеленский заехал в Польшу и поблагодарил за поддержку 2023-09-24 08:32
Формула мира Владимира Зеленского - Президент Украины озвучил основные условия 2023-09-22 10:27
ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ 2023-09-21 18:26