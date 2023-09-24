путину остается только "расстроиться": Буданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что атаки на Крымский мост продолжаются, а когда закончатся - лишь вопрос времени, ведь незаконное сооружение оккупантов будет рано или поздно уничтожено.
Об этом он сообщил в интервью TheWarZone.
Глава ГУР заявил, что Крымский мост будет уничтожен.
На вопрос журналиста, будет ли Украина продолжать атаки на мост, Буданов ответил, что это уже делается регулярно.
"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, потому закончим. Это только вопрос времени", - сказал он.
Буданов отметил, что единственное, что остается российскому диктатору Владимиру Путину – это лишь "расстроиться".
Напоминаем, что Буданов объяснил, почему дроны пролетают возле резиденции Путина.
А также ответил, как ВСУ будут освобождать Бахмут, и почему Украина бьет по российскому ПВО в Крыму.