ВОЙНА В Украине путину остается только "расстроиться": Буданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен

2023-09-24 15:30

 

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что атаки на Крымский мост продолжаются, а когда закончатся - лишь вопрос времени, ведь незаконное сооружение оккупантов будет рано или поздно уничтожено.

Об этом он сообщил в интервью TheWarZone.

Глава ГУР заявил, что Крымский мост будет уничтожен.

На вопрос журналиста, будет ли Украина продолжать атаки на мост, Буданов ответил, что это уже делается регулярно.

"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, потому закончим. Это только вопрос времени", - сказал он.

Буданов отметил, что единственное, что остается российскому диктатору Владимиру Путину – это лишь "расстроиться".

Напоминаем, что Буданов объяснил, почему дроны пролетают возле резиденции Путина.

А также ответил, как ВСУ будут освобождать Бахмут, и почему Украина бьет по российскому ПВО в Крыму.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бербок призвала на Генассамблее ООН принять резолюцию против путина

2023-09-19 22:15

Без парада победы в москве: Буданов сделал заявление об окончании войны

2023-09-18 16:05

Владимир Зеленский сравнил путина со спидом и раком

2023-09-18 14:31

В ГУР объяснили визит Ким Чен Ына к путину: "Большие проблемы у роССийской армии"

2023-09-13 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путину остается только "расстроиться": Буданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен

2023-09-24 15:30

"Помогут отбросить агрессора на море": Германия передаст Украине надводные дроны

2023-09-24 11:30

Германия может поставлять Украине Taurus, если США передадут ATACMS, - WSJ

2023-09-24 10:30

Украинские военные глубже заходят в Запорожскую область – ISW

2023-09-24 09:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путину остается только "расстроиться": Буданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен 2023-09-24 15:30
"Помогут отбросить агрессора на море": Германия передаст Украине надводные дроны 2023-09-24 11:30
Германия может поставлять Украине Taurus, если США передадут ATACMS, - WSJ 2023-09-24 10:30
Украинские военные глубже заходят в Запорожскую область – ISW 2023-09-24 09:30