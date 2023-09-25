ВОЙНА В Украине В Кабміні заявили, що нового підвищення тарифів на світло не планується

2023-09-25 09:37

Наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється», - підкреслив він.

Міністр наголосив, що енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передачі.

«Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога», - зазначив він.