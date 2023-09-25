ТЦК ЗНАТИМЕ ПРО НАС ВСЕ - реєстр військовозобов’язаних запрацює по-новому

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт яким пропонують внести зміни до низки нормативно-правових актів та розширити функціонал Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
До Реєстру заноситимуть такі відомості :
Документ передбачає передачу Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.
Військове відомство отримає доступ до всіх персональних даних, а також відомостей про місце проживання (перебування), роботу, стан здоровʼя, виїзди за кордон, особисті номери телефонів і адреси електронної пошти та багато інших відомостей військовозобов’язаних (загалом 33 пункти).