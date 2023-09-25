ВОЙНА В Украине ТЦК ЗНАТИМЕ ПРО НАС ВСЕ - реєстр військовозобов’язаних запрацює по-новому

2023-09-25 13:32

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт яким пропонують внести зміни до низки нормативно-правових актів та розширити функціонал Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До Реєстру заноситимуть такі відомості :

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Документ передбачає передачу Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Військове відомство отримає доступ до всіх персональних даних, а також відомостей про місце проживання (перебування), роботу, стан здоровʼя, виїзди за кордон, особисті номери телефонів і адреси електронної пошти та багато інших відомостей військовозобов’язаних (загалом 33 пункти).