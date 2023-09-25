ВОЙНА В Украине В ВСУ уверены, что вскоре Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS

2023-09-25 08:26

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уверен, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"ATACMS будут. Все больше и больше появляется новостей о том, что это произойдет. Не только ATACMS, но и другое вооружение. Мы понимаем, что ракеты Taurus немецкого производителя тоже очень и очень нужны нам были. Вопросы в количестве, потому что,то вооружение, которое мы очень ожидали, уже у нас есть – это крылатые ракеты", - отметил он.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что западные ракеты значительно лучше любых вражеских вооружений.

"Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов" ПВО. Какое-то количество может и сбивается, но как мы видим по результатам, ракеты долетают, Крым, просто напичканный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства", - указал Игнат.