Политика Зеленский о дальнобойности: Надо найти ключ к одной стране, тогда другие подтянутся

2024-09-08 09:30

Президент Владимир Зеленский заявил, что работает с мировыми лидерами над разрешением на дальнобойные удары по территории РФ и надеется подытожить результат этих переговоров с президентом США Джо Байденом на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Источник: Зеленский в интервью журналистам телемарафона в Италии, которое было показано в субботу днем

Детали: Президент отметил, что во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони обсуждал поставки Украине системы SAMP-T, и эта система "будет в Украине". "Мы говорим и работаем, чтобы приблизить этот день, он очень приближается. Это позитив", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что обсуждал с Мелони "дальнобойную справедливость для Украины, и Италия является одной из тех стран, на которые мы рассчитываем".

Прямая речь: "Я сейчас работал в целом над этим проектом. Поэтому я встречался с [министром обороны США Ллойдом] Остином, встречался с министром обороны Германии [Борисом] Писториусом, с [канцлером Германии Олафом] Шольцом, разговаривал в ночь, когда уезжал, с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. И вот встретился с Джорджией Мелони.

Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею, будем подытоживать результат всех этих встреч уже с президентом [США Джо] Байденом. Очень надеюсь на результат".

Детали: Зеленский признал, что среди западных партнеров "пока нет консенсуса" по использованию дальнобойного оружия по территории РФ.

Прямая речь: "Я помню, как я работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса. Но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это".