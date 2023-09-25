Политика На фоне войны в Украине Польша намерена создать самую многочисленную армию в Европе

2023-09-25 12:28

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Войско польское будет сильнейшей сухопутной армией в Европе. Об этом он заявил во время присяги на празднике 16-й механизированной дивизии, передает Польское радио.

На днях присягу приняли около 850 бойцов Вооруженных сил Польши. Это самая большая группа среди 4,4 тысячи воинов, которые принесли или будут присягать в эти выходные.

По мнению Блащака, войско польское будет сильнейшей сухопутной армией в Европе. Армия может насчитывать 300 тысяч солдат.

Он подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы россия не отважилась зайти в Польшу.

Напомним, ранее Блащак заявлял, что польская армия может стать самой многочисленной в Европе.

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