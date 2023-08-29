Мир Польша впервые за много лет в четыре раза увеличила расходы на армию

2023-08-29 09:24

Хочешь мира - готовься к войне. Похоже, эту простую истину наши ближайшие западные соседи восприняли более чем серьезно. Так, расходы на оборону в Польше впервые за восемь лет пребывания у власти партии Ярослава Качиньского Право и справедливость выросли почти в четыре раза. Число вооруженных сил страны практически удвоилось.

Об этом заявил член Совета министров республики Михал Дворчик в своем микроблоге в Twitter.



"Расходы на армию: 2015 год – 37,5 млрд злотых (9,3 млрд долларов, – ред.), 2023 – 137,18 млрд злотых (34 млрд долларов, – ред.)... Количество солдат в Польше: 2015 год – 95 тыс., 2023 год – 175 тыс.", - рассказал польский чиновник.

Отметим, что развитие вооруженных сил – один из приоритетов правительства Качиньского. Польша в последнее время активно подписывала многомиллионные контракты в США и Южной Корее на закупку современного вооружения. Среди них танки, истребители, вертолеты, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.