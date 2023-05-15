Мир Сегодня Польша получает первые комплексы Himars, которые отлично себя показали в Украине

2023-05-15 13:32

Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, польская армия строится наподобие американской армии.

" 15 мая первые пусковые установки HIMARS будут в Польше", – сообщил министр обороны.

Он также отметил, что Польша получит танки Abrams, а в следующем году польская армия будет оснащена самолетами F35.

"Мы создадим сильный статус Польши на международной арене. Уверяю вас, что если народ доверит нам еще один срок, то уже через два года у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе", - сказал Блащак, добавив, что "усилия государства устремляются на оборону "и "не всем это нравится".

Ранее сообщалось, что США планируют открыть обучающий центр HIMARS в Европе. Программа будет доступна странам НАТО, которым одобрена продажа артиллерийских систем большой дальности.

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