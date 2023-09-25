ВОЙНА В Украине В ISW озвучили условия, при которых ВСУ смогут добиться значительного прорыва на юге

2023-09-25 16:05

В частности, это случится, если российские силы не имеют необходимых резервов, у ВСУ останется достаточно мощи, чтобы продолжать наступление после истощения сил РФ и следующая оборонная линия оккупантов не так хорошо заминирована и укреплена.

Существует три ключевых условия, при которых ВСУ смогут добиться значительного прорыва на южной линии фронта, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

В частности, отмечают аналитики, значительный в оперативном отношении прорыв на юге будет возможен при таких условиях:

российские силы не имеют необходимых резервов и боевой мощи для поддержания российской обороны в западной части Запорожской области;

украинские силы сохранят достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи России;

российские оборонительные позиции за текущим районом боевых действий не так сильно заминированы и не так хорошо подготовлены, как укрепления, которые украинские силы прорвали.

Хотя аналитики подчеркивают, что этого не произойдет, если любое из этих предположений недействительно, однако есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания отчета.

"ISW продолжает считать, что российские вооруженные силы не имеют достаточных сил, развернутых в западной Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать ее эшелонированную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы. Операции Украины в Бахмiуте удерживали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва", - пишут аналитики.

В ISW при этом отмечают, что остается неясным, есть ли у украинских сил достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий.

"Украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, и ISW не готово дать какой-либо уверенный прогноз развития событий", - пишут аналитики.

При этом отмечается, что следует проявить терпение к плану украинской кампании и ожидать, что контрнаступление Украины продолжится до зимы 2023 года и до весны 2024 года.

"Украине не обязательно осуществлять внезапное и резкое глубокое проникновение, чтобы добиться успеха", - подчеркивают в ISW.

Ситуация на южном фронте

Ранее в Генштабе сообщили, что в районе Вербового Запорожской области ВСУ вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Аналитики ISW считают, что одновременные наступательные действия Вооруженных сил Украины в районе Бахмута и на юге страны не дают оккупационным войскам РФ сформировать дополнительные силы. Захватчики вынуждены перераспределять свои новые резервы для попыток сдержать продвижение Сил обороны.