ВОЙНА В Украине Обучение ВСУ применению ракет Taurus может занять три месяца

2023-09-25 17:37

 

Обучение специалистов Вооруженных Сил Украины применению немецких крылатых ракет Taurus может занять три месяца.

"Это проблема - трудоемкая подготовка украинских солдат... Производитель MBDA рассчитывает примерно на три месяца для ознакомления украинских военных с этой системой вооружения", - сообщает BILD, констатируя возросшее давление в Германии на канцлера Олафа Шольца о передаче Украине ракет Taurus.

"Украинцы впервые просили [о Taurus] более четырех месяцев назад. Это время можно было бы использовать для успешного завершения учебы", – критикует позицию немецкого правительства депутат Бундестага от Свободной демократической партии (FDP) Маркус Фабер.

Он отмечает, что программирование целей крылатых ракет Taurus должно происходить в Украине и по политическим причинам в этом не будут участвовать военнослужащие немецкой армии. По словам Фабера, возможным "временным решением" является привлечение для программирования специалистов вне Бундесвера (или власти Германии), которые смогут работать в Украине.

"Все аргументы канцелярии в пользу задержки [передачи ракет] пока недействительны. Ум подсказывает, что Taurus должен быть доставлен немедленно", – сказал Фабер в комментарии BILD.

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