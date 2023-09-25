ВОЙНА В Украине Украинское контрнаступление перешло в чрезвычайно динамичную фазу - ISW

2023-09-25 20:48

 

Украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, аналитики американского института войны (ISW) не готовы давать уверенный прогноз развития событий, говорится в их отчете 25 сентября.

Цитата

«Недавние многообещающие сообщения о тактическом прогрессе Украины, включая прорыв некоторых российских полевых укреплений, в районе Орехова не стоит воспринимать как гарантию того, что Украина находится на пороге значительного оперативного успеха. Наблюдателям следует быть терпеливыми относительно плана кампании в Украине и ожидать, что контрнаступление Украины продлится в течение зимы 2023 года и до весны 2024 года. Украине не нужно достигать внезапного и драматического глубокого проникновения, чтобы достичь успеха», — говорится в отчете ISW.

Детали

Отмечается, что данные NASA FIRMS/VIIRS о термических аномалиях, собранные 22-24 сентября, показывают чрезвычайно интенсивный кластер тепловых аномалий к северу от Вербового.

Эти аномалии, хотя и не являются решающими, являются подтверждающим показателем боевых действий к северу от Вербового и подтверждают российские и украинские отчеты об активности украинцев между Новофедоровкой и Вербовым.

Российские источники сообщают, что украинские войска ворвались в Вербово 22 сентября и по состоянию на 24 сентября продолжали атаковать населенный пункт с применением бронетехники.

Известно, что по состоянию на 24 сентября украинские войска наступают на трех направлениях в пределах Ореховского выступа.

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