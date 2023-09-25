ВОЙНА В Украине "Жест доброй воли" рф в Крыму: эксперт назвал условие для побега роССиян

2023-09-25 22:15

 

Оккупантам нечего противопоставить ударам ВСУ, отметил Сергей Грабский.

России предпочли замалчивать успехи ВСУ в Крыму, потому что оказались не способны противостоять массированным и последовательным ударам украинских огневых средств, отметил военный эксперт Сергей Грабский.

"Противопоставить им нечего. Даже тем ударам, которые наносятся и могут быть интерпретированы как "агрессивные действия против мирного населения". Сами российские пропагандисты говорят, что удары наносятся исключительно по военным объектам, что является законной целью в любой войне", - заявил эксперт.

По его мнению, россияне "находятся в ступоре, не понимая, какая методичка будет положена на стол в следующий день":

"Кто знает, возможно, будет принято решение о "жесте доброй воли". Но, опять же, этот "жест доброй воли" может быть связан исключительно с успехами наших войск на Южном направлении и с прорывом к Азовскому морю".

Грабский акцентировал, что сейчас ситуация на данном направлении фронта "достаточно серьезная, но не настолько, чтобы россияне осуществляли уже какие-то реальные мероприятия по выводу сил и средств непосредственно из Крыма".

"Нужно понимать, что Крым настолько насыщен вооружением, боевой техникой, базами, складами, что пока они не готовы даже ментально принять то, что они вынуждены будут уйти из Крыма. Мы их переубеждаем", - добавил он.

Освобождение Крыма - прогноз ГУР

Напомним, по мнению начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, украинские Силы обороны могут осуществить операцию по разрыву сухопутных связей между Россией и оккупированным Крымом еще до наступления зимы.

По его словам, первая оборонительная линия россиян на Запорожье уже кое-где пробита, а это значит, что уже в последующие недели возможен разрыв "сухопутного коридора".

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