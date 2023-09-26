Жизнь Де та як можна отримати дублікати втрачених документів на нерухомість

2023-09-26 11:33

Дублікати втрачених документів, ви можете отримати у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали

Цей нотаріус може вам видати дублікати наступних документів:

договір купівлі-продажу

договір дарування

договір міни

свідоцтва про спадщину за законом або заповітом

Якщо ви не памʼятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію вашого документа, ви можете отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту (https://online.minjust.gov.ua/information/), яка містить інформацію про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив

ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. Перелік необхідних документів потрібно уточнювати у ЦНАПах, де надаються такі послуги.

Що робити, якщо вам відмовили? У випадку відмови в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката питання вирішується в судовому порядку

До заяви до суду варто долучити письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності