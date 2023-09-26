ВОЙНА В Украине Украинская армия дронов установила новый рекорд по числу уничтоженной техники врага

2023-09-26 12:27

За неделю ударные подразделения Армии дронов уничтожили 64 пушки рашистов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наши воины продолжают поражать пушки, которые мешают двигаться вперед. Есть новый рекорд - минус 64 российских пушки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что общее количество пораженной Армией дронов рашистской техники за прошедшую неделю – 205 единиц. Кроме вышеупомянутых орудий, выведено из строя 27 танков, 55 грузовиков, 38 боевых бронированных машин, 3 единицы радиотехнического оборудования врага и многое другое.

"Мощные результаты. Усиливаем Силы обороны беспилотниками по всей линии фронта и благодарим за защиту", - добавил Федоров.