ВОЙНА В Украине Украина и Польша приступили к созданию крупного военно-медицинского хаба

2023-09-26 09:24

Украина и Польша работают над созданием крупного военно-медицинского хаба для обмена опытом и оказания практической помощи. Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор Военно-медицинского института в Варшаве генерал Гжегож Геллерак.

По его словам, это сотрудничество будет базироваться на получении и анализе информации о санитарных потерях в Украине, а также Польша предоставит Украине доступ к информации, имеющейся благодаря реализации ряда исследовательских проектов.

Гелерак сообщил, что Польша готова оказывать медицинскую помощь Украине в нескольких вопросах.

“Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в отраслях медицины, которые для Украины сейчас сложны. К примеру, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере", - подчеркнул польский военный медик.

Польский генерал добавил, что на основе изучения опыта посттравматического стрессового расстройства находившихся в Ираке и Афганистане польских военных знания польских медиков в сфере противодействия ПТСР - на самом высоком уровне. Польские медики с 2014 года делятся с украинскими своим опытом в этой сфере и готовы это делать и дальше.

Гелерак также добавил, что в Варшаве отдают себе отчет, что в случае потенциальной агрессии Польша могла бы также с этим столкнуться, поэтому, используя украинский опыт, Польша хочет внести изменения в свою доктрину.