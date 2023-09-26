ВОЙНА В Украине Украина и Польша приступили к созданию крупного военно-медицинского хаба

2023-09-26 09:24

Украина и Польша работают над созданием крупного военно-медицинского хаба для обмена опытом и оказания практической помощи. Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор Военно-медицинского института в Варшаве генерал Гжегож Геллерак.

По его словам, это сотрудничество будет базироваться на получении и анализе информации о санитарных потерях в Украине, а также Польша предоставит Украине доступ к информации, имеющейся благодаря реализации ряда исследовательских проектов.

Гелерак сообщил, что Польша готова оказывать медицинскую помощь Украине в нескольких вопросах.

“Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в отраслях медицины, которые для Украины сейчас сложны. К примеру, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере", - подчеркнул польский военный медик.

Польский генерал добавил, что на основе изучения опыта посттравматического стрессового расстройства находившихся в Ираке и Афганистане польских военных знания польских медиков в сфере противодействия ПТСР - на самом высоком уровне. Польские медики с 2014 года делятся с украинскими своим опытом в этой сфере и готовы это делать и дальше.

Гелерак также добавил, что в Варшаве отдают себе отчет, что в случае потенциальной агрессии Польша могла бы также с этим столкнуться, поэтому, используя украинский опыт, Польша хочет внести изменения в свою доктрину.

subscriber subscriber

Еще по теме

На фоне ссоры с Варшавой Зеленский заехал в Польшу и поблагодарил за поддержку

2023-09-24 08:32

ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ

2023-09-21 18:26

Лед тронулся: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового конфликта

2023-09-21 16:05

Латвия, Литва и Польша рассматривают вопрос полного закрытия границ с беларусью и рф

2023-08-25 14:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинская армия дронов установила новый рекорд по числу уничтоженной техники врага

2023-09-26 12:27

Украина и Польша приступили к созданию крупного военно-медицинского хаба

2023-09-26 09:24

Во временно оккупированном Севастополе ликвидирован командующий черноморским флотом врага

2023-09-26 08:25

"Жест доброй воли" рф в Крыму: эксперт назвал условие для побега роССиян

2023-09-25 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинская армия дронов установила новый рекорд по числу уничтоженной техники врага 2023-09-26 12:27
Украина и Польша приступили к созданию крупного военно-медицинского хаба 2023-09-26 09:24
Во временно оккупированном Севастополе ликвидирован командующий черноморским флотом врага 2023-09-26 08:25
"Жест доброй воли" рф в Крыму: эксперт назвал условие для побега роССиян 2023-09-25 22:15