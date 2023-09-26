ВОЙНА В Украине "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады, - Зеленский

2023-09-26 16:05

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американские танки Abrams уже прибыли в Украину, о чем ранее писали СМИ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Ежедневная синхронизация по основным направлениям безопасности. Доклад министра Клименко. Ликвидация последствий обстрелов Одессы, других населенных пунктов. Помощь пострадавшим. Прикрытие Одесщины - приоритет на всех моих переговорах по ПВО.

Подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". Готовим решение, чтобы их поиск был максимально прост и быстр.

Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - говорится в сообщении.

Также были заслушаны доклады по военной ситуации главнокомандующего ВСУ Залужного, Службы внешней разведки, ГУР МО и СБУ.