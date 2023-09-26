ВОЙНА В Украине Энергетики завершают ремонт поврежденных вражескими ракетами электросетей

2023-09-26 15:37

Энергетики завершили ремонт электросетей в Одесской области, поврежденных из-за вражеской атаки в ночь на понедельник. Об этом сообщило Министерство энергетики.

"В Одесской области завершен ремонт сетей, которые были повреждены в результате вражеской ракетно-дроновой атаки. Все потребители заживлены. Новые повреждения сетей после очередного ночного обстрела не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в Днепропетровской области из-за ударов рашистов из артиллерии повреждены сети вблизи Никополя. Остаются обесточенными около 1400 абонентов. Ремонтные работы начнутся с разрешения военных.

В то же время Укрэнерго заявило, что частично восстановило оборудование на одном из своих объектов в Днепровском регионе.

"Восстановлена часть оборудования на одном из магистральных энергообъектов в Днепровском регионе. Благодаря этому повышена надежность питания одной из областей", - заявили в компании.

В Харьковской области из-за обстрела со стороны границы с россией была повреждена воздушная линия электропередачи 110 кВ. Было обесточено более 11 тыс. потребителей. Сейчас электроснабжение возобновлено.

Также из-за боевых действий остаются обесточенными часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где разрешает ситуация безопасности.

В Херсоне энергетики за сутки заживили около 150 точек доступа в наиболее пострадавшем от наводнения микрорайоне Остров. В городе остаются обесточенными около 2,5 тыс. потребителей.

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Энергетики завершают ремонт поврежденных вражескими ракетами электросетей 2023-09-26 15:37