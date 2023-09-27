Политика США предоставили Украине перечень приоритетных реформ в сфере обороны и энергетики

2023-09-27 08:24

США предоставили Украине перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Киева в Брюсселе. Об этом сообщило посольство США в Украине.



"Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу - цели, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают", - говорится в заявлении.



В посольстве отметили, что целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.



"Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - говорится в заявлении.



Накануне Украинская правда опубликовала текст письма США органам власти Украины с перечнем реформ. Украинская сторона должна их провести, чтобы продолжить получать помощь. Письмо якобы было отправлено премьер-министру, в Офис президента, а также Координационной платформе доноров.



В письме указано, что в ближайшие три месяца нужно ввести дополнительных членов в наблюдательные советы Укрэнерго и Нафтогаза, а также создать наблюдательный совет для нового Укроборонпрома, усилить независимость НАБУ и САП (в случае с САП, в частности, независимость от генпрокурора).



Сферу деятельности СБУ предписано ограничить контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.



Следует также провести проверку судей Верховного Суда относительно добродетели и провести отбор новых судей с участием международных экспертов. Речь идет и о реформах в Министерстве обороны, в частности, по организации закупок. Ряд реформ необходимо провести в течение года, среди них - ввести рыночные цены на газ и электричество.