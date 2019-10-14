Политика В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова

2019-10-14 15:45 192

Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой. В ходе обсуждения Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция.

"В докладе нашими канадскими коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ: российско-украинской войны, экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова", − сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

По его словам, украинская делегация предложила правки, которые касались терминологии и ситуации с реформами в Украине, и они были учтены.

"За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Так что евроатлантическое сообщество должно об этом узнать", − отметил глава делегации.