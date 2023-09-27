ВОЙНА В Украине В Укрэнерго заявили, что не планируют вводить графики отключений света

2023-09-27 10:29

Укрэнерго графики отключений света не планирует. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - отметил он.

По словам Кудрицкого, есть несколько причин.

"Эти графики сейчас обновляются, в том числе и облэнерго. Потому что графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не нами, не в Укрэнерго. Но вся система каких-то аварийных ограничений электроснабжения будет лучше отбалансирована, учитывая опыт в прошлом году", - заявил чиновник.

Он добавил, что по сравнению с осенью прошлого года сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры (больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций) оборудованы автономными источниками питания.

"Поэтому у нас в принципе устойчивость этой критической инфраструктуры на местах сейчас намного выше. В прошлом году даже большим больницам не хватало генераторных мощностей. Вы помните, сколько генераторов потом навезли в Украину во время прошлой ракетной и дроновой кампании. Сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры, к счастью, имеют эти автономные источники питания", - рассказал он.

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